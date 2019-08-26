Son Dakika Haberleri: Vali Güzeloğlu, Hacire Akar ile görüştü
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Vali Güzeloğlu, Hacire Akar ile görüştü

1 saat önce

Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, Diyarbakır'da dağa kaçırılan oğluna, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar ile görüştü.

Vali Güzeloğlu, Hacire Akar ile görüştü, System.String[]

Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, Diyarbakır'da dağa kaçırılan oğluna, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar ile görüştü. Güzeloğlu, hiçbir annenin evlat acısı yaşamaması için üzerlerine düşen tüm sorumluluklarını yerine getirerek gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.


Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, Diyarbakır'da dağa kaçırılan oğluna, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar ile polis evinde görüştü. Hain terör örgütünün genç, çocuk, kadın ayrımı yapmadan masumları hedef aldığını belirten Güzeloğlu, şöyle konuştu:


"Bir annenin yürekleri dağlayan feryadına hep birlikte şahit olduk. Hacire annemiz, terör örgütünün kaçırdığı çocuğuna kavuştu. Acısı son buldu. Hem valiliğimizin hem de büyükşehir belediyemizin imkanlarını kullanarak bu çocuklarımıza sahip çıkacağız. Hiçbir annenin çocuğunun terör örgütünce kaçırılmasına fırsat vermeyeceğiz. Gereken tedbirleri alıyoruz. Üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirerek çocuklarımızın terör örgütünce kaçırılmasını engelleyeceğiz. Hacire annemiz ile duygu dolu yaptığımız sohbette, tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirttik. Güçlü devletimiz, her zaman vatandaşının yanındadır. Biz masum çocuklarımızı, gençlerimizi koruyacağız. Onların terör örgütünün hain emellerine alet olmasına fırsat vermeyeceğiz. Annelerin gözyaşı akmasın diye mücadelemiz sürecek."


Diyarbakır'da anne Hacire Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için dört gün HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapmış, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün başarılı çalışması sonucu çocuğuna kavuşmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Diyarbakır'da dağa kaçırılan oğluna, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar ile telefonda görüntülü görüşmüştü. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Basri Güzeloğlu, Hacire Akar, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:54 Kaynak: İHA
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