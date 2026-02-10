Vali Hatipoğlu'ndan Kayıp Vatandaş Açıklaması - Son Dakika
Vali Hatipoğlu'ndan Kayıp Vatandaş Açıklaması

10.02.2026 20:09
Elazığ'da kaybolan İbrahim Kaya için arama çalışmaları devam ediyor. Vali Hatipoğlu, umutlu değil.

VALİ HATİPOĞLU: DAHA ÖNCE GİTTİĞİ YERLERE BAKILDI

Elazığ'da 4 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan İbrahim Kaya (74) için başlatılan arama çalışmaları sürerken, bölgeye gelen Vali Numan Hatipoğlu arama çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Hatipoğlu, henüz umutlandırıcı bir haber alamadıklarını belirterek, "Dileğimiz vatandaşımızı sağ salim bulmak. AFAD, emniyet ve jandarmamızın katılımıyla çalışmalar sürüyor. Şu anda 130'un üzerinde personelimiz sahada görev yapıyor. Kayıp vatandaşın yanında cep telefonu bulunmuyor. Genelde bu civarda dolaştığı belirtiliyor. Daha önce gittiği yerlere bakıldı. Arama ve tarama faaliyetleri geniş bir alan içerisinde devam ediyor. Keban Baraj sahasına kadar alanı taramaya başlayacağız. Hava şartları elverdiğinde İHA'larımızı da devreye alacağız. Bir iz bulmak için çalışmalarımız sürüyor. Dileğimiz vatandaşımızı sağ salim bulmak. Ekiplerimiz olağanüstü bir gayret gösteriyor. Emniyetimize, jandarmamıza ve arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
