Vali Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner, Damal ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner, Damal Bebeğinin annesi olarak bilinen ve usta öğreticiliğini yapan Fidan Atmaca ile Damal ilçe merkezinde faaliyet gösteren kırtasiye işletmecisi Arzu Sulan'ı ziyaret etti.

Fidan Atmaca ile bir süre sohbet eden Zehra Mine Öner hanımefendi, Damal Bebeğinin ortaya çıkış hikayesi ve üretimi ilgili bilgi aldı. İlçe ziyaretinde, kırtasiye işletmecisi Arzu Sulan'ı da ziyaret eden Öner, kadın işletmecilerinin sayısının artmasını temenni ederek, Arzu Sulan'a bol kazançlar diledi. - ARDAHAN