Vali Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner, Damal ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Vali Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner, Damal ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner, Damal Bebeğinin annesi olarak bilinen ve usta öğreticiliğini yapan Fidan Atmaca ile Damal ilçe merkezinde faaliyet gösteren kırtasiye işletmecisi Arzu Sulan'ı ziyaret etti.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner, Damal Bebeğinin annesi olarak bilinen ve usta öğreticiliğini yapan Fidan Atmaca ile Damal ilçe merkezinde faaliyet gösteren kırtasiye işletmecisi Arzu Sulan'ı ziyaret etti.
Fidan Atmaca ile bir süre sohbet eden Zehra Mine Öner hanımefendi, Damal Bebeğinin ortaya çıkış hikayesi ve üretimi ilgili bilgi aldı. İlçe ziyaretinde, kırtasiye işletmecisi Arzu Sulan'ı da ziyaret eden Öner, kadın işletmecilerinin sayısının artmasını temenni ederek, Arzu Sulan'a bol kazançlar diledi. - ARDAHAN
Son Dakika Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Aynı kişiyi anlatıyorsunuz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Dizinin başrol oyuncusu Dominic Purcell müjdeli haberi verdi! Prison Brekak'ın 6. sezonu geliyor Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu