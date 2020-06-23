Vali Kaldırım, Söğütlü ve Sapanca ilçelerinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Vali Kaldırım, Söğütlü ve Sapanca ilçelerinde ziyaretlerde bulundu

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Organize Sanayi Bölgesi (OSB), fabrika ve bir dizi temaslar kapsamında Söğütlü ilçesini daha sonrasında ise Sapanca ilçesini ziyaret etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Organize Sanayi Bölgesi (OSB), fabrika ve bir dizi temaslar kapsamında Söğütlü ilçesini daha sonrasında ise Sapanca ilçesini ziyaret etti.

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Söğütlü 3. OSB'de Kaymakam Esengül Korkmaz Çiçekli, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, 3. OSB Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Güneş ve 3. OSB Bölge Müdürü İsmet Altınışık tarafından karşılanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, ilk olarak yapımı devam eden ve içerisinde Cami, kreş, restoran, kafeterya, bankalar ile yönetim binasının da yer aldığı OSB Sosyal Tesislerinin inşaat alanını gezdi. Alanda çalışmalar yapan işçilerle selamlaşan Vali Kaldırım, daha sonra 3. OSB Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Muzaffer Güneş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek OSB'nin çalışmaları ile projeler hakkında bir brifing aldı.


Söğütlü'nün bölgenin tarım ve hayvancılık açısından önemli ve güzel yerlerinden birisi olduğunu ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, 3. OSB'nin ilimiz ekonomisi ve katma değer bakımından çok büyük bir önemi olduğuna vurgu yaparken, ilimizi Ar-Ge, tasarım, inovasyon, yazılım gibi yeni nesil alanlarda üs haline getirerek bütün sektörleri doğru bir şekilde desteklemek ve katma değerli hale getirmek istediklerini ve ilimize yapılacak her doğru yatırıma kendilerinin de sonuna kadar destek vereceğini ifade etti. Daha sonrasında rotasını Sapanca ilçesine çeviren Kaldırım, vatandaşlarla sohbet edip esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. Sapanca ilçesinde Kaymakam Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Özcan Özen tarafından karşılanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, ilk olarak Sapanca Gölü sahilini gezerek Sanat Sokağındaki esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Kaldırım, onlara hediyeler vererek maske konusunda da uyarılarda bulundu.


İlçedeki gezinin ardından restorasyon çalışmaları tamamlanan Sapanca'nın simge yapılarından Tarihi Rüstempaşa Camisinde incelemelerde bulunup Cami cemaatini selamlayan Vali Kaldırım, Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Sadrazam Rüstem Paşa tarafından 1554 yılında Mimar Sinan'ın kalfalarına yaptırılan bu Cami gibi kültürel değerlerimize sahip çıkılmasının önemli olduğunu ifade etti. İlçedeki Kent Meydanı Projesi çalışmalarında kazı sonucu gün yüzüne çıkartılan ve korumaya alınan Tarihi Hamamda da incelemelerde bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sakarya'nın geçmişten geleceğe çok şey taşıdığına değindi. - SAKARYA

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Sapanca, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:00 Kaynak: İHA

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