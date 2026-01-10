Vali Karakaya'dan Gazetecilere Övgü - Son Dakika
Vali Karakaya'dan Gazetecilere Övgü

10.01.2026 15:17
Vali Ahmet Karakaya, Gazeteciler Günü'nde basının önemine vurgu yaptı ve gazetecileri destekledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya,"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tatvan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Vali Karakaya, basının, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Gazeteciliğin öneminden söz eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız haber alma hakkına sahip. Bu haber alma hakkının da konuya vakıf kurum yöneticilerinin eliyle ve tarafsız, bağımsız, tecrübeli gazeteciler tarafından aktarılması oldukça kıymetli. Eğer bir konuda kamuoyu bilgi sahibi olmazsa belli bir süre geçtikten sonra gereksiz tezahüratlar başlayabiliyor. Hiç olmayan konularda farklı bir algı oluşuyor ve bu sefer onu değiştirmek çok daha zor oluyor. Dolayısıyla basın mensubu arkadaşlarımızı, kendi çalışma arkadaşlarımız olarak görüyoruz."

Programa, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirel, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Okay katıldı.

Kaynak: AA

