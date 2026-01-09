Vali Kızılkaya: Jandarma Huzur İçin Görevde - Son Dakika
Vali Kızılkaya: Jandarma Huzur İçin Görevde

09.01.2026 20:03
Siirt Valisi Kızılkaya, jandarmanın huzur ve güvenliğe yönelik fedakar çalışmalarını takdir etti.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "Jandarmamız, Siirt'imizin huzuru için gece gündüz görev yaparak önemli başarılara imza atıyor" dedi.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, 2025 yılı boyunca yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen'den kapsamlı bir brifing aldı. Vali Kızılkaya, jandarma teşkilatının Siirt'in huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını belirterek, terörle mücadeleden asayiş ve organize suçlarla mücadeleye, uyuşturucuyla mücadeleden trafik güvenliğine kadar her alanda yürütülen kararlı ve başarılı çalışmaları takdir ve memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Kızılkaya, suç ve suçlularla mücadelede emniyet teşkilatı ve tüm güvenlik birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde hareket edilmesinin elde edilen başarıların temel unsuru olduğunu vurguladı. Vali Kızılkaya, İl Jandarma Komutanlığı'nın 2025 yılında elde ettiği başarıların aynı inanç, azim ve kararlılıkla 2026 yılında da artarak devam edeceğine olan inandığını dile getirerek, başta İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen olmak üzere tüm kahraman jandarma personelini tebrik etti.

Ziyaret kapsamında jandarmaların selameti adına düzenlenen dua programına da katılan Vali Kızılkaya, jandarma personelinin her görevde yüksek disiplin anlayışı, sarsılmaz kararlılık ve üstün cesaret sergilediğini belirtti. Jandarma teşkilatının devletin bekası ile milletin huzur ve güvenliği için ortaya koyduğu fedakar ve özverili hizmetlerin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden Vali Kızılkaya, fedakarlık ve özveriyle görev yapan kahraman jandarma personeline teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Tuğgeneral Özmen, jandarma teşkilatının kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında emniyet teşkilatı ve tüm güvenlik birimleriyle güçlü bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde görev yaptığını, suç ve suçlularla mücadelede yıl boyunca önemli başarılara imza atıldığını ifade etti. - SİİRT

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
