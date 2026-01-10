Vali Makas'tan Gazeteciler Günü Mesajı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Makas, mesajında, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru ve milletin müşterek sesi olan basının fedakar neferleri gazetecilerin gününü tebrik etti.

İçinde bulunulan bilgi çağında, kalemini şahsi ikbal için değil, devletin bekası ve milletin ali menfaatleri için kullanan her bir gazetecinin milli bir vazife icra ettiğini vurgulayan Makas, şunları kaydetti:

"Doğru, tarafsız ve ahlaki değerleri merkeze alan bir yayın anlayışı, toplumumuzun manevi dünyasını korumak ve birliğimizi pekiştirmek adına hayati öneme haizdir. İlimizin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasına, yürütülen projelerin halkımıza ulaştırılmasına katkı sağlayan tüm yerel basın mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hak ve hakikat yolunda, meslek ilkelerine bağlı kalarak gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarına sağlık ve başarılar diler, ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ederim."