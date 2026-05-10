Vali Masatlı: Hatay’ı bütüncül bir dirençli şehir vizyonuyla ihya ediyoruz

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, COP31 Programı kapsamında gerçekleştirilen “Türkiye’nin COP31’e Giden Yolu: Dirençli Şehirler” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Enerji Verimliliği: Verimlilikten Sürdürülebilirliğe: Şehirlerde Enerji Dönüşümü” paneline katıldı. Panelde konuşan Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da yürütülen yeniden ihya ve inşa çalışmalarının çok yönlü bir vizyonla sürdürüldüğünü ifade etti.

AFETTE HATAY MODELİYLE YENİDEN İNŞA SÜRECİ

Vali Mustafa Masatlı, Hatay’da uygulanan “Afette Hatay Modeli”nin yalnızca fiziksel yapılaşmayı kapsamadığını belirterek, üretimden eğitime, kültürel mirastan çevresel sürdürülebilirliğe kadar geniş bir perspektifle hareket edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen çalışmaların, şehrin geleceğini güvenli ve dirençli hale getirmeyi hedeflediğini vurgulayan Masatlı, Hatay’ın yeniden ayağa kalkış sürecinin örnek bir dayanışma modeli oluşturduğunu kaydetti.

Masatlı, deprem sonrası yürütülen projelerin sadece konut yapımıyla sınırlı olmadığını belirterek sağlık, altyapı, sosyal yaşam ve tarihi dokunun korunması gibi alanlarda da kapsamlı çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Şehrin geleceğinin modern şehircilik anlayışıyla yeniden şekillendirildiğini dile getiren Masatlı, Hatay’ın daha güçlü bir yapıya kavuşacağını söyledi.

“NET SIFIR ŞEHİR” HEDEFİYLE ÇEVRECİ DÖNÜŞÜM

Konuşmasında sürdürülebilir şehircilik çalışmalarına da dikkat çeken Vali Masatlı, yeniden inşa sürecinin “net sıfır şehir dönüşümü” açısından büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Yeni projelerde enerji verimliliği yüksek yapılar, yenilenebilir enerji sistemleri, akıllı altyapılar ve yağmur suyu hasadı gibi çevreci uygulamaların ön planda tutulduğunu belirtti.

Hatay’ın yalnızca afetlere dayanıklı değil, aynı zamanda çevre dostu bir şehir modeliyle geleceğe hazırlandığını vurgulayan Masatlı, yürütülen çalışmaların uluslararası platformlarda da dikkat çektiğini söyledi. Panelde, Türkiye’nin COP31 vizyonu kapsamında dirençli şehirler hedefi ve sürdürülebilir kalkınma politikaları da ele alındı.

Haber. Hüseyin Zorkun