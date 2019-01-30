Vali Meral'in Karakol Ziyareti

Karaman Valisi Fahri Meral, Yunus Emre Polis Karakolu'nu ziyaret etti.

Karaman Valisi Fahri Meral, Yunus Emre Polis Karakolu'nu ziyaret etti.





Ziyarette Meral, bölge halkının güvenliği ve huzuruna yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.





Emniyet mensuplarının toplumun huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalıştığını ifade eden Meral, Karaman'ın asayiş yönünden güvenli bir şehir olması için mücadele eden tüm emniyet mensuplara teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.





Ziyarete Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar da katıldı.

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