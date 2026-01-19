Vali Mustafa Koç Ağrı'dan Giresun'a Veda Etti - Son Dakika
Vali Mustafa Koç Ağrı'dan Giresun'a Veda Etti

19.01.2026 12:32
Kar yağışı altında yapılan veda programında Vali Koç, Ağrı'daki anılarını paylaştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'yle Ağrı'dan Giresun'a atanan Vali Mustafa Koç için kar yağışı altında veda programı gerçekleştirildi.

Kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da Vali Koç için Valilik bahçesinde program düzenlendi.

Vali Koç, yağışa rağmen kendisini uğurlamaya gelenlere hitaben yaptığı konuşmada, ilk defa 2005 yılında Ağrı'ya geldiğini, daha sonra Eleşkirt ilçesinde kaymakamlık yaptığını anlattı.

Memleketinden sonra en fazla Ağrı'da vakit geçirdiğini belirten Koç, "Bu şehrin ve insanlarının bende çok güzel hatıraları var. Bunları yüreğimde saklayacağım. Bu şehir bana güzellikler kattı. Gördüğünüz gibi coğrafyası zor, ulaşımı zor, fakir ve gariban insanların çok olduğu bir şehir. Güzel insanların yaşadığı bu şehre bana hizmet olanağı sunduğu için Allah'a şükrediyorum." diye konuştu.

Kendisini Ağrılı gibi gördüğünü dile getiren Koç, "Fiziken buradan ayrılıyoruz, gönlümüz hep burada, sizden helallik istiyorum. Memleketin her yerinde olduğu gibi bu şehrin insanları da her şeyin en iyisini hak ediyor. Sizi Allah'a emanet ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, vatandaşlarla ve kurum müdürleriyle vedalaştı.

Duygusal anların yaşandığı veda programına Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Ağrı Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Boyraz, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, valilik personeli de katıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Koç, Giresun, Valilik, Güncel, Ağrı, Son Dakika

