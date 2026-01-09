Vali Recep Soytürk, Şehit Ayşe Aykaç'ın Kızı Burcu Zengin'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Vali Recep Soytürk, Şehit Ayşe Aykaç'ın Kızı Burcu Zengin'i Ziyaret Etti

09.01.2026 11:53
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Ayşe Aykaç'ın kızı Burcu Zengin'i ziyaret ederek, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın önemini vurguladı. Ziyarette aileyle sohbet eden Soytürk, şehitlere dua edilmesi ve Kur'an okunması ile anma etkinlikleri gerçekleştirdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz 2016'da yaşanan FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında o dönemki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde Şehit olan Ayşe Aykaç'ın kızı Burcu Zengin'i ziyaret etti. Ziyarette Şehit kızının hal ve hatırını soran Vali Soytürk, bir süre sohbet ederek aileyle yakından ilgilendi.

Vali Soytürk, Şehit Ayşe Aykaç hakkında ailesiyle görüşerek Şehidimizi ve 15 Temmuz gecesi vatan uğruna canlarını feda eden tüm Şehitleri hayırla yad etti. Ziyaret kapsamında Kur'an-ı Kerim okunurken, şehitler için dua edildi.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Soytürk, "Vatanımız uğruna hayatını feda eden Şehitlerimize ve Gazilik onuruna erişen vatandaşlarımıza minnet ve şükran borçluyuz. Onlar sayesinde Millet Meclisimiz ve kurumlarımız ele geçirilemedi, milli irade gasp edilemedi ve istiklalimize, istikbalimize pranga vurulamadı" ifadelerini kullandı.

Vali Soytürk'e ziyaret sırasında Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten de eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

