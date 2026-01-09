Vali Şahin'den Gazetecilere Kutlama Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vali Şahin'den Gazetecilere Kutlama Mesajı

09.01.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarını kutladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında,10 Ocak'ın yaşanan hadiseleri tarihe not düşerek toplumsal hafızaya güçlü katkı sunan basın mensuplarının mesleki hak ve hürriyetlerine kavuşmalarının yıl dönümü olduğunu belirtti.

Antalya'nın da gazetecilik açısından önemli bir merkez olduğuna değinen Şahin, kentin basın mensuplarının tarihe not düşen güçlü bir hafızaya sahip olduğunu vurguladı.

Şehrin gelişmesi amacıyla yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulmasında basın çalışanlarının katkısının büyük olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Bu hizmet yolculuğunda, yüksek bir sorumluluk ve vazife bilinciyle şehrimizi hak ettiği yere taşımak, insanımızı da arzu ettiği yaşam standartlarına kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda basın mensuplarımızın desteğinin artarak süreceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla görev yapan tüm basın çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Hulusi Şahin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Şahin'den Gazetecilere Kutlama Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:00:14. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Şahin'den Gazetecilere Kutlama Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.