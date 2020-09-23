Vali Şahin Kızılcahamam'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam ilçesini ziyaret etti.

Şahin'e Kızılcahamam'da Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar eşlik etti.

Esnaf ziyaretinde bulunan Şahin, müşterileri için ne gibi önlemler aldıklarını sorarak, hayırlı işler dileğinde bulundu.

Daha sonra Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret eden Şahin, çalışmaları hakkında bilgi aldı.