- Vali sayesinde iş sahibi oldu - Son Dakika

- Vali sayesinde iş sahibi oldu

17.11.2020 16:24

- Vali sayesinde iş sahibi oldu Vali Gökmen Çiçek, Halk Toplantısında kendisinden iş isteyen vatandaşlardan birini işe yerleştirdi Vefat eden babasının şiirini Vali Çiçek'e hediye etti Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek düzenlediği 'Halk Toplantısı'nda vatandaşların sorun ve taleplerini...

- Vali sayesinde iş sahibi oldu

Vali Gökmen Çiçek, Halk Toplantısında kendisinden iş isteyen vatandaşlardan birini işe yerleştirdi

Vefat eden babasının şiirini Vali Çiçek'e hediye etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek düzenlediği 'Halk Toplantısı'nda vatandaşların sorun ve taleplerini dinlerken, kendisinden iş isteyen vatandaşları ise İŞKUR'a yönlendirdi. İsmi açıklanmayan vatandaşlardan biri Vali Çiçek sayesinde bir iş yerine yerleştirildi. Vali Çiçek diğer kişilerin ise iş buluncaya kadar takipçisi olacağını söyledi.

Vali Çiçek, 'Halk Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve sorunları dinledi. Vali Çiçek'e sıkıntılarını ileten vatandaşlar anında çözüme kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dile getirebilmeleri amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Halk Toplantısı Vali Çiçek başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ve ilgili kurum müdürleri de katıldı. Toplantının açılışında konuşan ve vatandaşların huzuru ve memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, "Halk toplantılarımızın kasım ayı toplantısında bir aradayız. Vatandaşlarımızın devletle bağını güçlendirmek ve sıkıntılarına derman olabilmek için bir aradayız. Elimizden geldiğince devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetindeyiz" dedi.

Vali iş isteyen vatandaşların taleplerini geri çevirmedi

Vatandaşlara sırayla söz vererek istek, talep ve sıkıntıları dinleyen Vali Çiçek, talep ve sıkıntılara çözüm üreterek, ilgili kurum müdürlerine gereğinin yapılması talimatını verdi.

Vali Çiçek'e şiirler yazan ve 3 hafta önce hayatını kaybeden Mehmet Yiğit'in kızı Safiye Yiğit ile torunu Banu Başak Karakaya, 14 kıtadan oluşan şiirin çerçevelenmiş halini Vali Çiçek'e takdim etti. Oldukça mutlu olan Vali Çiçek anlamlı hediye için aileye teşekkür etti. "Keşke Mehmet Bey kendisi takdim edebilseydi" diyen Vali Çiçek, bir gün aileye misafir olacağını ifade etti.

Öte yandan çeşitli nedenlerle iş bulamadığı için toplantıya katılan ve bu konuda yardım isteyen bir vatandaşı ise Vali Çiçek Çalışma ve İş Kurumu Afyonkarahisar İl Müdürlüğü'ne yönlendirilerek iş bulmaları sağladı.

- Vali sayesinde iş sahibi oldu
- Vali sayesinde iş sahibi oldu
- Vali sayesinde iş sahibi oldu
- Vali sayesinde iş sahibi oldu

Amir Çiçek, İŞKUR, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Vali sayesinde iş sahibi oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alman yorumcular, Messi'ye benzettikleri F.Bahçeli Ömer Faruk'u Schalke'ye önerdiler Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek
TFF, yayıncı kuruluşla 2020-2021 sezonu için sözleşme imzaladı TFF, yayıncı kuruluşla 2020-2021 sezonu için sözleşme imzaladı         
16:53
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı         
16:38
Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı         
16:06
Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti         
15:17
İşçilere yardım etmek için çıktığı çatı sonu oldu! Ayağı kayan 3 çocuk babası feci şekilde can verdi İşçilere yardım etmek için çıktığı çatı sonu oldu! Ayağı kayan 3 çocuk babası feci şekilde can verdi         
15:08
Dolandırıcı jigolo çetesi deşifre oldu! Kadınlarla birlikte olarak 3000-5000 lira kazanmayı vadediyorlar Dolandırıcı jigolo çetesi deşifre oldu! Kadınlarla birlikte olarak 3000-5000 lira kazanmayı vadediyorlar         
14:57
Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış         
14:35
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Koronavirüs zirvesinde Merkel ile Berlin Başbakanı Müller arasında 'döner' tartışması Koronavirüs zirvesinde Merkel ile Berlin Başbakanı Müller arasında 'döner' tartışması         
13:40
SpaceX, 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü SpaceX, 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü         
13:13
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi         
12:29
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 17:09:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Vali sayesinde iş sahibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei