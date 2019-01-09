Vali Şentürk'ün Ziyaretleri Sürüyor

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Fen Lisesini ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Fen Lisesini ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.



Şentürk, İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, Emniyet Müdürü Hakkı Güner ve Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile ilçedeki Fen Lisesi ziyaretinde, Okul Müdürü Evren Canyılmaz'dan bilgi aldı.



Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Şentürk, etkili eğitim planlaması noktasında öğretmenlerden faydalanacaklarını ve eğitim konusunda seferberlik atmosferi içinde yeni adımlar atmayı hedeflediklerini kaydetti.



Yeni adımları atarken sorumluluk paylaşımı içerisinde yapacaklarını ve bununda sürdürülebilir olmasından geçtiğini ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:





"Sahaya dönük çalışmalara yöneleceğiz. Stratejik yaklaşım ortaya koyacağız. Bu bir gönül işidir. Mesleğini seven, bu işe gönül vermiş insanlar başarılı olurlar. Sizler ne kadar iyiyseniz, istikbalimiz de o kadar iyi olacak. Bir öğrencinin staj yapması veya bir fabrikada üretim sürecini gözlemlemesi kendisinde olumlu izler bırakabilir. Dolayısıyla bunları şekillendirerek, programlayarak yapacağız. Öğretmenlere önemli işler düşüyor. İnsanları başarıya götüren heyecanlarıdır, şevkleridir ve motivasyonlarıdır. Hepimiz birbirimizi motive edeceğiz."



Öğrencilerle sohbet eden ve nasihatlerde bulunan Şentürk, geleceğe iyi hazırlanmalarını ve eğitimin yanında sosyal aktivitelere de zaman ayırmalarını istedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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