Vali Şimşek\'ten Karne Ziyareti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılının son günü dolayısıyla öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında yoğun geçen birinci dönemin ardından, il genelinde yaklaşık 107 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Gazi Osman Paşa İlkokulunu ziyaret eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini takdim etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Şimşek, yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Karne dağıtımının ardından evde eğitim alan öğrenciler Umut Efe Karagöz ile Beyza Yaren Kaya'nın evlerini ziyaret eden Şimşek, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.