Son Dakika Haberleri: Vali Sonel Çemişgezek ilçesini ziyaret etti
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Vali Sonel Çemişgezek ilçesini ziyaret etti

7 saat önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Çemişgezek ilçesini ziyaret etti.

Vali Sonel Çemişgezek ilçesini ziyaret etti, System.String[]

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Çemişgezek ilçesini ziyaret etti.


Vali Tuncay Sonel, ilçe ziyaretleri kapsamında Çemişgezek'e gitti. İlçede Kaymakam Harun Kazez ve Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız'dan ilçede planlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrencilerle de biraraya gelen Vali Sonel, onlarla uzun uzun sohbet etti. Daha sonra esnaf ziyareti yapıp hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Sonel, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.


Kaymakam Harun Kazez, Vali Tuncay Sonel başta olmak üzere tüm konuklarına ziyaret nedeniyle teşekkür etti. - TUNCELİ

Metin Levent Yıldız, Tuncay Sonel, Çemişgezek, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:39 Kaynak: İHA
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