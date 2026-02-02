Vali Turan'dan Berat Kandili Mesajı - Son Dakika
Vali Turan'dan Berat Kandili Mesajı

02.02.2026 10:24
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Berat Kandili'nde toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında Berat Kandili'ne ulaşmanın manevi haz ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Berat Kandili'nin Ramazan ayının müjdecisi olduğunu ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Bu müstesna günlerde, Yüce Allah'ın rahmet, mağfiret ve affının tecelli ettiği Berat Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Berat, arınmanın, bağışlanmanın, yüklerden kurtulmanın ve yeni bir başlangıca yönelmenin adıdır. Berat Kandili, kalplerimizi kin, nefret ve kırgınlıklardan temizleyip sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmemiz gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır.

Bu anlamlı gecede toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, ihtiyaç sahiplerine el uzatmak, mazlumların ve mağdurların yanında olmak, ortak insanlık değerleri etrafında kenetlenmek büyük önem taşımaktadır. Millet olarak bizleri bir arada tutan manevi değerlerimiz, bu mübarek geceler vesilesiyle daha da pekişmekte gönül bağlarımızı kuvvetlendirmektedir. İlahi rahmet ve lütuflarla dolu Berat Gecesi'nin günahlarımızın affına, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için huzura, barışa ve esenliğe vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni en içten duygularımla tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

