Vali Turan, Vatandaşlarla Buluştu

26.01.2026 20:52
Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm için talimat verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, çeşitli istek, şikayet ve taleplerini iletmek üzere kendisinden randevu talebinde bulunan vatandaşla bir araya geldi.

Vali yardımcıları ve ilgili kurum yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda vatandaşlarla görüşen Vali Uğur Turan, kendisine iletilen istek, şikayet ve talepleri dinledi. Vali Turan, iletilen sorunların çözümüne yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluş yetkililerine gerekli talimatları verdi. Görüşmede vatandaşlara hitaben konuşan Vali Turan, maziden atiye "Devleti yaşat ki insan yaşasın" şiarıyla değerlerin Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda her daim millete hizmeti esas alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Turan, "Her türlü sorununuzda kapımız da, gönlümüz de sizlere sonuna kadar açıktır. Devletimiz ve milletimiz el ele olduğu sürece Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur" dedi.

Vatandaşlar, gösterilen ilgi, alaka ve hassasiyetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Turan'a teşekkür ettiler. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

