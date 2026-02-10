Vali Yılmaz'a Fahri Hemşehrilik Beratı - Son Dakika
Vali Yılmaz'a Fahri Hemşehrilik Beratı

10.02.2026 09:47
Sivrihisar, Vali Erdinç Yılmaz'a fahri hemşehrilik beratı takdim etti. Törende duygusal anlar yaşandı.

Eskişehir'in Sivrihisar İlçe Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda hazırlanan "fahri hemşehrilik" beratı, düzenlenen törenle Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'a takdim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivrihisar Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı kapsamında, ilçeye gösterdiği duyarlılık, Sivrihisar'a verdiği değer ve sağladığı hizmetler dolayısıyla "fahri hemşehrilik" beratı takdim edilen Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Sivrihisar'ın kendisi için her zaman özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Sivrihisar'da görev yaptığı yılların hayatında önemli izler bıraktığını ifade eden Yılmaz, kaymakamlık döneminde "Yılın Kaymakamı" ödülünü bu ilçede aldığını, akademik çalışmalarını da bu süreçte tamamladığını kaydetti.

Daha sonra Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ve Osmaniye'de görev yaptığını hatırlatan Yılmaz, Eskişehir Valisi olarak kente yeniden hizmet etmenin kendisi için ayrı bir onur olduğunu dile getirdi.

Sivrihisar'ın kadim tarihi, güçlü kültürel yapısı ve yüksek potansiyeline dikkati çeken Yılmaz, ilçenin gelecekte çok daha güçlü konuma ulaşacağına inandığını ifade etti.

Kendisine tevdi edilen beratın sorumluluğunu artırdığını vurgulayan Yılmaz, Eskişehir'in bütün ilçeleriyle Sivrihisar'a da aynı azim ve heyecanla hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erdinç Yılmaz, Sivrihisar, Belediye, Valilik, Güncel, Son Dakika

