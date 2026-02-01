Van\'da 720 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çaldıran ilçesi Yaykılıç Mahallesi'nde YKN faaliyeti kapsamındaki operasyonda 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli Y.K (41) hakkında adli işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN
