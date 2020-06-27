Van'da depremden hasar gören mahallelerde çadır kurulumu sürüyor - Son Dakika

Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde hasar gören Saray ve Gürpınar ilçelerindeki kırsal mahallelerde çadır kurulumu sürüyor.

Depremde evleri hasar görenlerin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Türk Kızılay ağır hasarlı yapıların bulunduğu mahallede halka sıcak yemek dağıttı. Saray ve Gürpınar Kaymakamlığı ile belediye ekipleri de evlerine giremeyenlere gıda kolisi yardımında bulundu.

AFAD, jandarma ve İHH ekipleri de depremzedeler için getirilen çadırların kurulumu da sürüyor.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, hasar gören mahalleleri ziyaret ederek çalışmaları kontrol etti.