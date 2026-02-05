Van'da Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
Van'da Dolandırıcılık Uyarısı

Van'da Dolandırıcılık Uyarısı
05.02.2026 10:32
Başsavcı, gençleri dolandırıcılık şebekelerine karşı uyardı, banka hesabı kiralamanın suç olduğunu vurguladı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, dolandırıcılık şebekelerinin 'kısa sürede para kazanacaksın', 'hesabını kirala', 'sadece para transferi yapacaksın' gibi masum görünen vaatlerle gençlerin banka hesaplarını kullandığını belirterek, "Banka hesabını kiralamak basit bir hata değildir, ağır bir suçtur" uyarısında bulundu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalarda, özellikle internet ve telefon yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarında banka hesabı kiralama yoluyla menfaat teminin ön plana çıktığı belirtildi. Van'da 2025 yılı boyunca bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yaklaşık 4 bin dosya soruşturmaya kaydedildi, çok sayıda operasyon düzenlendi. Yıl boyu düzenlenen operasyonlarda 100'ün üzerinde şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen yaklaşık 70 kişi ise tutuklandı. Yetkililer, dolandırıcılık şebekelerinin özellikle üniversite öğrencilerini hedef aldığını, banka hesabı kiralama yoluyla işlenen suçlara karşı özellikle gençleri uyardı. Bu tür girişimlerin vakit kaybedilmeden adli makamlara bildirilmesi gerektiği, hesaplarını kullandıran kişilerin de ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceği, maddi delil niteliğinde hesap kullandırmanın da haklı bir savunmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Konuyla ilgili çok sayıda dosyanın olduğuna dikkat çeken Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, "Dolandırıcılık şebekeleri, 'kısa sürede para kazanacaksın', 'hesabını kirala', 'sadece para transferi yapacaksın' gibi masum görünen vaatlerle gençlerin banka hesaplarını kullanıyor. Ancak bu hesaplar ekseriya nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarında kullanılıyor. Farkına varıldığında ise artık çok geç oluyor. Banka hesabını kiralamak basit bir hata değildir, ağır bir suçtur. Bu kişiler yargılanabiliyor. Bu da yıllarca hapis cezası ve çok yüksek adli para cezaları anlamına geliyor. 'Ben bilmiyordum' savunması maalesef çoğu dosyada kabul edilmiyor. 'Sadece para geldi, hemen gönderdim' diyen biri de suçlu olur, çünkü banka hesabı kişiye özeldir ve üçüncü kişilere kullandırılamaz. Hesaba gelen paranın kaynağını sorgulamak kişinin sorumluluğundadır. Aksi bir hal kişinin eyleme kasten iştirak ettiğini gösterir. Hiç kimse banka hesabınızı masum gerekçelerle kiralamak istemez, suç işleme kastıyla sizden böyle bir talepte bulunur. Kolay para diye bir şey yoktur. Banka kartı, IBAN, mobil bankacılık bilgileri kimseyle paylaşılmaz" dedi.

Öte yandan, son yıllarda artış gösteren ve özellikle gençleri hedef alan dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla üniversitelerde ve okullarda bilgilendirme panelleri düzenleneceği bildirildi. Ayrıca 'Hesabını kullandırma, suça ortak olma' konulu bilgilendirme videosu yayınlandı. - VAN

Kaynak: İHA

Van'da Dolandırıcılık Uyarısı

Van'da Dolandırıcılık Uyarısı
