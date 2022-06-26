Van'da ele geçen 104 kilo eroinin firari şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Van'da ele geçen 104 kilo eroinin firari şüphelisi yakalandı

26.06.2022 09:33
Van'da ele geçen 104 kilo eroinin firari şüphelisi yakalandı

VAN'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 2 ayrı yakalama kararı bulunan firari şüpheli, operasyonla gözaltına alınıp tutuklandı.

VAN'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 2 ayrı yakalama kararı bulunan firari şüpheli, operasyonla gözaltına alınıp tutuklandı.

Kentte geçen yıl 15 Ekim'de polisin düzenlediği operasyonda 104 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişinin firari şüpheli olduğu bildirildi. Bu operasyondan 9 ay sonra İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şubesi ekipleri, 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 2 ayrı yakalama kararı bulunan şüphelinin kente geldiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Firari şüpheli gözaltına alındı, adresteki aramada tabanca, 8 fişek, kurusıkı tabanca, sahte sürücü belgesi ve 3,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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Van'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı Van'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda, dövme yaptırırken yakalandı Uyuşturucu operasyonunda, dövme yaptırırken yakalandı
Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da ele geçen 104 kilo eroinin firari şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da ele geçen 104 kilo eroinin firari şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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