Van'da Emre Sertkaya Konserine Yoğun İlgi

VAN (İHA) – "O Ses Türkiye" yarışmasının 2016 yılındaki birincisi Emre Sertkaya'nın Van'da verdiği konser yoğun ilgi gördü.

"O Ses Türkiye" yarışmasının 5. sezonunda birincilik ipini göğüsleyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Emre Sertkaya, Vanlı hayranlarıyla bir araya geldi. The Rest Coffee tarafından düzenlenen konserde şarkıcı Sertkaya birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Konser sonrasında bir açıklamada bulunan Sertkaya, Van'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Anadolu'ya geldiğimiz zaman hep misafirperverliğinden memnun kalırız. Yine şaşırmadık. Harika bir misafirperverlikle karşı karşıya kaldık. Çok mutluyuz. İkinci kez geldiğim Van'da yine yoğun bir ilgiyle karşılaştım. Tekrardan Van'da olmak mutluluk verici bir durum" dedi.



O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı zaman heyecanlı olduğunu ifade eden Sertkaya, "Yarışma benim için bir basamaktı. Yarışmanın üzerinden üç yıl geçti. Şimdi bu basamakları arttırmaya çalışıyorum. Aynı zamanda kendimi geliştirmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.



8 ay önce ilk albümünü çıkardığını da sözlerine ekleyen Sertkaya, "Şu anda ikinci albüm çalışmalarım devam ediyor. Müzik dışında da bir takım sanatsal faaliyetlerde projeler üretiyorum. Bu anlamda böyle bir konseri düzenlediği için The Rest Coffee ve katkılarından ötürü 2H1V'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.



The Rest Coffee İşletme Müdürü Cihan Akbal ise konsere Vanlıların yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, bu tür organizasyonların bundan sonra da devam edeceğini söyledi. - VAN

