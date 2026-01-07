Van'da Evde Bakım Hizmeti Sürekli Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Van'da Evde Bakım Hizmeti Sürekli Devam Ediyor

07.01.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli bireylere evde sağlık hizmetleri sunmaya devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli bireylere yönelik evde bakım hizmetini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre,kimsesi olmayan, bakıma muhtaç ve maddi durumu yetersiz dezavantajlı vatandaşlara yönelik sağlık hizmetleri aralıksız devam ediyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren evde bakım ekibi, 2025'te 1100 vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti sundu.

Ekipler ayrıca, hem fizyoterapistler eşliğinde fizik tedavi hizmeti hem de hasta nakil hizmeti sağlıyor.

Evde sağlık hizmetleri biriminde çalışan sağlık çalışanı Ahmet Kılınç, "Evde sağlık hizmetleri kapsamında özellikle bakıma muhtaç, kimsesi olmayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza pansuman, enjeksiyon ve evde bakım hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca hastalarımızın hastaneden eve, evden hastaneye güvenli şekilde nakillerini gerçekleştiriyoruz. Maddi durumu yetersiz vatandaşlarımızın hasta nakil işlemlerini üstlenerek sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Van Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Evde Bakım Hizmeti Sürekli Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzide Duran ile Adnan Aksoy’un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek
Çocuğu, çocuklara öldürtmüşler Casperler suç örgütü iddianamesinde kan donduran detaylar Çocuğu, çocuklara öldürtmüşler! Casperler suç örgütü iddianamesinde kan donduran detaylar
İzmir’de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Manchester City’e kötü haber İki yıldızı da Galatasaray’a karşı yok Manchester City'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray'a karşı yok
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek

14:11
Fenerbahçe’nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti
13:55
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
13:43
Maduro’nun Merkez Bankası’na ait 113 ton altını İsviçre’ye taşıdığı ortaya çıktı
Maduro'nun Merkez Bankası'na ait 113 ton altını İsviçre'ye taşıdığı ortaya çıktı
13:33
3 milletvekili AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan’ın aşk tatiline sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki
12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 14:37:16. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da Evde Bakım Hizmeti Sürekli Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.