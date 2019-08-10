Van'da eve yapılan baskında silah ve uyuşturucu ele geçti
1 saat önce
VAN'ın Çaldıran ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ile silah ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:27 Kaynak: DHA
VAN'ın Çaldıran
ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ile silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesinde bir evde ruhsatsız silah ve uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, Kalaşnikof
marka silah, şarjör, 30 adet 7,62 mm çapında fişek, hassas terazi, 1 kilo metamfetamin ile 3 adet sigara şeklinde sarılmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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