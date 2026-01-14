Van'da Hamile Kadına 5,5 Saatte Ulaşıldı - Son Dakika
Van'da Hamile Kadına 5,5 Saatte Ulaşıldı

14.01.2026 13:59
Bahçesaray'da kar nedeniyle kapalı yolun açılmasıyla hamile Şükran Temur'a ulaşıldı.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinin kar nedeniyle yolu kapalı olan Yaşlıkavak Mahallesi Garip mezrasında gece saatlerinde rahatsızlanan hamile Şükran Temur (40), ekiplerin 5,5 saatlik çalışmasıyla ulaşıldı. İlk müdahalesi evinde yapılan Temur, Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Van'da özellikle kırsalda etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele ekiplerinin mesaisi devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kentin kırsal bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle yoğun çalışma yürütüyor. Ekipler, gece boyunca Bahçesaray, Başkale, Muradiye ve Tuşba ilçelerinde hasta ve yolda kalan vatandaşların yardımına koştu. Kar yağışının yoğun olduğu ve kentin en zorlu coğrafyasına sahip olan Bahçesaray ilçesi Yaşlıkavak Mahallesi Garip mezrasında gece saatlerinde rahatsızlanan hamile Şükran Temur'un yakınları 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yolların kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri, durumu Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ilçe merkezine yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki mezraya ulaşmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ile birlikte yaklaşık 5,5 saatlik çalışma ile saat 02.00 sıralarında hastaya ulaşıldı. İlk müdahalesi evinde yapılan Temur, Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saat 21.30 başlayan ve 02.00'ye kadar devam eden zorlu çalışmada mahalle ve mezra yolu da ulaşıma açılırken, hasta yakınları Van Büyükşehir Belediyesi ve 112 sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Ayrıca ekipler tarafından Başkale ilçesi Özpınar, Güvendik, Kaşkol Böğrüpek grup yolu ile Koçdağı mahalle yollarında tipiden dolayı yolda mahsur kalan araç ve vatandaşlara yoğun bir çalışma sonucu ulaşılırken, Muradiye ilçesi Topuzarpa Mahallesi'nde mahsur kalan araçlar ile Tuşba ilçesi Derebey Mahallesi'nde yolda kalan ambulans da kurtarıldı. Ayrıca kırsalda etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası kapanan 127 mahalle ve 169 mezra yolunun açılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Bahçesaray, Acil Durum, Güncel, Van, Son Dakika

