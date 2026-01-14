Van'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 296 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. 2 ilçede tüm okullarda, 2 ilçede ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün için eğitime ara verildi.

Kentte dün gece kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kentte 127 mahalle ve 169 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar kalınlığı bazı ilçelerde 50 santimetreye kadar ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçti.

Kar, buzlanma ve çığ riski nedeniyle Van'ın Çatak, Bahçesaray ilçelerinde tüm okullarda, Muradiye ve Başkale ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullara bugün için eğitime ara verildi. Bu arada çığ riskinin bulunduğu Van-Çatak kara yolunda araç geçişlerine 08.00 ile 17.30 arasında izin veriliyor.