Van\'da Karla Mücadele: 146 Yol Yeniden Açıldı

VAN'da kar yağışı nedeniyle kapanan 198 yerleşim yerinin yolundan 146'sı yeniden ulaşıma açıldı.

Van'da kar nedeniyle kapanan 198 mahalle ve mezra yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi 257 araç ve 600 personelle çalışma başlattı. Kapalı yerleşim yerlerinden 146'sı yeniden ulaşıma açılırken, kapalı kalan 52 yolun açılması için çalışmalar sürüyor. Van Büyükşehir Belediye ekipleri de kent merkezinde, İpekyolu, Edremit ve Tuşba belediyeleri kendi sorumluluk alanlarındaki mahallelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.