Van'da Karla Mücadele: 230 Yol Açıldı

VAN'da kar yağışı nedeniyle kapanan 363 yerleşim yerinin yolundan 230'u yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 133 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Van'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte 180 mahalle ve 183 mezra olmak üzere 363 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi 230 iş makinesi ve 600 personelle çalışma yürüttü. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı bölgelerde yapılan çalışmalarda kapalı yollardan 230'u ulaşıma açılırken, kapalı kalan 133 mahalle ve mezra yolunun açılması için ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Öte yandan, ilçe belediyeleri kendi sorumluluk alanında kar temizliği yaparken, belediye işçileri de cadde kenarlarındaki kar kütlelerini temizledi.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,