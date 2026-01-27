Van'da Karla Mücadele: 694 Yol Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
Van'da Karla Mücadele: 694 Yol Ulaşıma Açıldı

Van\'da Karla Mücadele: 694 Yol Ulaşıma Açıldı
27.01.2026 15:32
Van Büyükşehir Belediyesi, 694 mahalle yolunu ulaşıma açtı, 2 mahalle ve 4 mezra yolunda çalışma sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar yağışının ardından kapanan mahalle yollarının tamamına yakınını ulaşıma açtı, 2 mahalle ve 4 mezra yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediye bünyesindeki 600 personel ve 257 iş makinesinin görev aldığı çalışmalarda, sorumluluk sahasındaki yolların açık tutulması için çaba gösteriliyor.

Bu çalışmalar sonucu 696 mahalle yolunun 694'ünü yeniden ulaşıma açan ekipler, çığ riski bulunan 2 mahalle ve 4 mezra yolunun da açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler ayrıca kent merkezindeki ana arter, sokak ve kaldırımlarda da kar temizliği yapıyor.

Kaynak: AA

