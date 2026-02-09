Van'da Okullara Kar Tatili

VAN'ın 4 ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle tüm okullarda eğitime salı günü için bir gün ara verildi.

Van'ın Özalp, Muradiye, Çaldıran ve Saray ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İlçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, "Etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10.02.2026 Salı günü (yarın) ilçelerimizin genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik hasta, hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacaktır." denildi.