Van'da Pide ve Çörek Fiyatları Artıyor

08.01.2026 23:24
Maliyetlerin artmasıyla Van'da 200 gram pide 15 TL, 125 gram çörek 20 TL'ye satılacak.

Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, artan maliyetler üzerine özel üretim olan 200 gram pidenin 15 TL, 125 gram çöreğin ise 20 TL olduğunu söyledi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Sabri Işık, maliyet giderlerinin yüzde 40'a yakın artması sonucu fırıncı esnafının çok zor duruma düştüğünü belirtti. Işık, "Türkiye genelinde yaklaşık 40 ilimizde aylardır 200 gram somun ekmek 15 TL'ye satılmaktadır. Federasyon tarafından bize gönderilen son listede bazı illerin 200 gram somun ekmek için 17.50 TL'ye kadar talepte bulundukları tespit edilmiştir. Gerek un fiyatı 800 TL'den bin 100 TL'ye, bir koli mayanın 600 TL'den bin 100 TL'ye, asgari ücretin 28 bin TL'ye, mazot fiyatının 50 TL'den 60 TL'yi geçmesi ve bunun yanında 20'ye yakın diğer gider kalemlerinin yüzde 40 kadar artmıştır. Girdi maliyetlerine gün ve gün zam gelmektedir. Somun ekmek icmalimiz de 45 gün önce bakanlığa iletilmiş olup, dün itibari ile istenen gerekçeler de tekrar bakanlığa iletilmiştir. Şimdiye kadar alınan rayiçlerde hem vatandaşımız hem de esnafımız göz önünde tutularak rayiç talebinde bulunduk. Somun ekmek üretiminde bulunan esnafımızın kaliteli ürün çıkarabilmesi için ve zararının önlenmesi amacıyla gerekli bütün girişimler hassasiyetle takip edilmektedir. Bir diğer konu ürettiğimiz ekmeğin yaklaşık yüzde 75'ini bayiler üzerinden satmaktayız. Fırıncı esnafı olarak şu anda 12 TL olan ekmeği bayilere 10 TL'ye vermekteyiz. Van genelinde bayiler yüzde 15 ile yüzde 18 iskonto verilmektedir. Bir bardak çayın 20 TL olması ile girdi maliyetlerinin bu kadar yüksek olan ekmek fiyatının 12 TL'de kalması fırıncı esnafını mağdur etmektedir. Bu maliyetler göz önüne alınarak özel üretim olan pide ve çörek fiyatını arttırmış bulunmaktayız. 200 gram pide 15 TL, 125 gram çörek 20 TL olmuştur" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Van, Son Dakika

