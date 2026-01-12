Van'da Terör Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 4-11 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.