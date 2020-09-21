Van'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza sonrası yaralanan 2 kişi ekipler tarafından araçlardan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

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