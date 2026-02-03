Van'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van\'da Uyuşturucu Operasyonu
03.02.2026 17:14
Ocak ayında 177 kilo uyuşturucu ve 1,085 hap ele geçirildi, 190 kişi gözaltına alındı.

Van'da polis ekiplerince ocak ayında yürütülen çalışmalar sonucunda 177 kilo 668 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile bin 85 adet hap ele geçirildiği belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Ocak ayında yapılan çalışmalar kapsamında, 177 kilo 668 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile bin 85 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından gözaltına alınan 190 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, 17 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 5 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Van

Son Dakika 3. Sayfa Van'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

