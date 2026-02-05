Van\'da Uyuşturucu Operasyonu: 224 Kilo Ele Geçirildi

Van'da geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 224 kilo 745 gram uyuşturucu ele geçirildi, 138 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, geçen ay "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda 172 kilo 22 gram skunk, 25 kilo 435 gram sentetik uyuşturucu, 24 kilo 387 gram eroin, 2 kilo 87 gram esrar, 719 gram afyon sakızı, 95 gram bonzai ve 4 bin 108 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 138 şüpheli gözaltına alındı.