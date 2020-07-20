Van Gölü balıkçılarını bereketli bir sezon bekliyor - Son Dakika

Van Gölü balıkçılarını bereketli bir sezon bekliyor

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefaline yönelik av yasağının sona ermesiyle göle ağlarını atan balıkçılar bereketli bir sezon bekliyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefaline yönelik av yasağının sona ermesiyle göle ağlarını atan balıkçılar bereketli bir sezon bekliyor.

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Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme döneminde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme dönemini kapsayan 3 aylık sürede av yasağı uygulanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da devam eden koruma çalışmaları olumlu sonuç verirken, av yasağının sona ermesiyle Van Gölü'nde avcılık yaparak geçimini sağlayan balıkçılar "vira bismillah" dedi. Sabahın ilk ışıklarında ağlarını göle atan balıkçılar, inci kefalinin korunması amacıyla alınan önlemler sayesinde bu yıl balık stoklarında gözle görülür bir artış yaşandığını kaydetti.

"15 BİN İNSANIN GEÇİM KAYNAĞI İNCİ KEFALİNE BAĞLI"

İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, yasağın sonunda avlanmaya başlanan inci kefalinin 15 bin insanın geçim kaynağını oluşturduğunu belirtti. Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "15 Temmuz itibariyle Van Gölü'ndeki av yasakları sona erdi. Van Gölü kıyısındaki balıkçılar ağlarını göle atarak inci kefali avcılığına başladı. İnci kefali bölgemizde 15 binden fazla insanın geçim kaynağını oluşturuyor. İnci kefali yaşamını her ne kadar Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında sürdürse de nisan ve temmuz aylarında Van Gölü'ne dökülen akarsulara üreme göçü gerçekleştiriyor. 15 bin insanın geçimi de bu üreme göçünün sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine bağlıdır. Avlanma yasağı boyunca dere ağızlarında jandarma, merkezlerde ise polis ve zabıta ekiplerince sıkı tedbirler alınıyor" dedi.

"SEVİNDİRİCİ BİR SEZON OLACAK"

Koruma çalışmalarının bu yıl sıkı şekilde uygulanmasından dolayı sevindirici bir sene olacağını dile getiren Akkuş, "Koruma çalışmalarını sıkı bir şekilde uyguladığımız senelerde balıkçıların yüzü gülüyor. Çünkü Van Gölü'nden bolca balık avlıyorlar. Van Gölü'nde düzenli olarak balık avlamak istiyorsak üreme dönemindeki koruma çalışmalarını sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmemiz lazım" diye konuştu.

"Vira bismillah" diyerek bu yılki av sezonunu açtıklarını ifade eden balıkçı Ahmet Çıtla ise bu yıl uygulanan sıkı tedbirler sayesinde bereketli bir sezon beklediklerini kaydetti.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

Van Gölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Gölü balıkçılarını bereketli bir sezon bekliyor - Son Dakika
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