Üye Girişi
VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASININ TEK TUTUKLU SANIĞININ TAHLİYE TALEBİNE RET - Son Dakika

VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASININ TEK TUTUKLU SANIĞININ TAHLİYE TALEBİNE RET

22.09.2021 15:59

VAN Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciası ile ilgili 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

VAN Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciası ile ilgili 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Medeni Akbaş'ın tahliye talebini kabul etmeyen mahkeme, duruşmayı erteledi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran 2020'de saat 22.00 sıralarında, kaçak göçmenleri bindirdikleri tekneler ile Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Olaydan 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası'na bir kilometre uzaklıkta ve gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 61 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı.

Facianın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma 145 günde tamamlandı. 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında 'nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçlarından iddianame hazırlandı. 43 sayfalık iddianame, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 12 kişi hakkında 38'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı. İddianamede, teknedeki yolcu sayısının tespit edilemediği fakat 100'ün üzerinde yolcu bulunduğu belirtildi. Ayrıca tekne kaptanlarından Medeni Akbaş'ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş'ın ise şu ana kadar ölü ya da sağ olarak bulunamadığı bilgileri kaydedildi. Bu nedenle tekne kaptanlarından Servet Akbaş da şüpheli olarak davada yer aldı. Ayrıca Akbaş'ın yaşama ihtimali olduğu değerlendirildiğinden başsavcılığın talebi üzerine Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.

Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 4'üncü duruşmasında, teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş'ın dışındaki 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık avukatı Şahin Cangüleç yaptığı savunmada, asıl failin Servet Akbaş olduğunu, Medeni Akbaş'ın kaçmayarak teslim olduğunu söyledi. Avukat Cangüleç, Van Gölü'nde teknenin battığı Haziran ayında fırtına olasılığının çok düşük olduğunu ve tekneni batmasını ön göremediklerini belirterek suç vasfının değişmesi, tutuklu süresini de göze alarak sanık Medeni Akbaş'ın tahliyesini talep etti.

'SERVET AKBAŞ'IN AKIBETİ ARAŞTIRILSIN' TALEBİ

Ölen kişilerin yakınlarının avukatları ise Medeni Akbaş'ın tutukluluk halinin devamını ve cezalandırılmasını istedi. Avukat Bahtiyar Kandeğer ayrıca öldüğü iddia edilen fakat davada sanık konumunda olan Servet Akbaş'ın yaşadığını düşündüklerini belirterek, Akbaş'ın bulunması veya akıbeti için özel bir çalışmanın olup olmadığına dair talepte bulundu.

SEGBİS ile duruşmaya katılan sanık Medeni Akbaş ise üstüne atılı suçları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından tutuklu sanık Medeni Akbaş'ın tutukluluk halinin devamına, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASININ TEK TUTUKLU SANIĞININ TAHLİYE TALEBİNE RET
VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASININ TEK TUTUKLU SANIĞININ TAHLİYE TALEBİNE RET
VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASININ TEK TUTUKLU SANIĞININ TAHLİYE TALEBİNE RET
VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASININ TEK TUTUKLU SANIĞININ TAHLİYE TALEBİNE RET
VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASININ TEK TUTUKLU SANIĞININ TAHLİYE TALEBİNE RET
VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASININ TEK TUTUKLU SANIĞININ TAHLİYE TALEBİNE RET
VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASININ TEK TUTUKLU SANIĞININ TAHLİYE TALEBİNE RET
VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASININ TEK TUTUKLU SANIĞININ TAHLİYE TALEBİNE RET
VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASININ TEK TUTUKLU SANIĞININ TAHLİYE TALEBİNE RET

Van Gölü, Haziran, Mahkeme, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASININ TEK TUTUKLU SANIĞININ TAHLİYE TALEBİNE RET - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Piyanist, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü! İfadesinde olayı bambaşka anlatmış 16:33 Piyanist, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü! İfadesinde olayı bambaşka anlatmış Fanatik Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını yeni doğan oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını hastanede ziyaret etti 16:21 Fanatik Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını yeni doğan oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını hastanede ziyaret etti Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak 16:00 Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı 15:31 Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım 15:23 Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım 15:02 Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi 14:43 Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü 14:27 Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü

Son Dakika Haberleri
16:29 Kahreden detay ortaya çıktı! Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş
16:21 Fanatik Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını yeni doğan oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını hastanede ziyaret etti
16:11 Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı
15:58 Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı
15:31 Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı
15:22 Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım
15:21 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 22 Eylül 2021
15:11 Son Dakika! Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber
15:01 Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım
14:53 Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande'nin 300 milyar dolar borçları sebebiyle iflas edeceği iddia ediliyor
Eterle bayıltıp ''İt gibi gebereceksin'' dediği karısını bıçakladı, sabaha kadar başında ölüm nöbeti tuttu Eterle bayıltıp ''İt gibi gebereceksin'' dediği karısını bıçakladı, sabaha kadar başında ölüm nöbeti tuttu         
16:35
Kahreden detay ortaya çıktı! Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş Kahreden detay ortaya çıktı! Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş         
16:29
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı         
16:11
Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı         
15:58
Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun         
15:29
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi         
14:38
Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı         
13:40
Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi         
12:48
Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi         
12:13
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin         
12:07
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı         
11:36
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı         
09:01
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 16:41:19. #1.13#
SON DAKİKA: VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASININ TEK TUTUKLU SANIĞININ TAHLİYE TALEBİNE RET - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement