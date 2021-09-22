VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASININ TEK TUTUKLU SANIĞININ TAHLİYE TALEBİNE RET - Son Dakika

VAN Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciası ile ilgili 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Medeni Akbaş'ın tahliye talebini kabul etmeyen mahkeme, duruşmayı erteledi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran 2020'de saat 22.00 sıralarında, kaçak göçmenleri bindirdikleri tekneler ile Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Olaydan 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası'na bir kilometre uzaklıkta ve gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 61 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı.

Facianın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma 145 günde tamamlandı. 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında 'nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçlarından iddianame hazırlandı. 43 sayfalık iddianame, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 12 kişi hakkında 38'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı. İddianamede, teknedeki yolcu sayısının tespit edilemediği fakat 100'ün üzerinde yolcu bulunduğu belirtildi. Ayrıca tekne kaptanlarından Medeni Akbaş'ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş'ın ise şu ana kadar ölü ya da sağ olarak bulunamadığı bilgileri kaydedildi. Bu nedenle tekne kaptanlarından Servet Akbaş da şüpheli olarak davada yer aldı. Ayrıca Akbaş'ın yaşama ihtimali olduğu değerlendirildiğinden başsavcılığın talebi üzerine Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.

Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 4'üncü duruşmasında, teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş'ın dışındaki 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık avukatı Şahin Cangüleç yaptığı savunmada, asıl failin Servet Akbaş olduğunu, Medeni Akbaş'ın kaçmayarak teslim olduğunu söyledi. Avukat Cangüleç, Van Gölü'nde teknenin battığı Haziran ayında fırtına olasılığının çok düşük olduğunu ve tekneni batmasını ön göremediklerini belirterek suç vasfının değişmesi, tutuklu süresini de göze alarak sanık Medeni Akbaş'ın tahliyesini talep etti.

'SERVET AKBAŞ'IN AKIBETİ ARAŞTIRILSIN' TALEBİ

Ölen kişilerin yakınlarının avukatları ise Medeni Akbaş'ın tutukluluk halinin devamını ve cezalandırılmasını istedi. Avukat Bahtiyar Kandeğer ayrıca öldüğü iddia edilen fakat davada sanık konumunda olan Servet Akbaş'ın yaşadığını düşündüklerini belirterek, Akbaş'ın bulunması veya akıbeti için özel bir çalışmanın olup olmadığına dair talepte bulundu.

SEGBİS ile duruşmaya katılan sanık Medeni Akbaş ise üstüne atılı suçları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından tutuklu sanık Medeni Akbaş'ın tutukluluk halinin devamına, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.