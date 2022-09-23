İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Jandarma ve hudut birlikleri bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde çuvallarda 364 kilo toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van haber... Van'da, arazide 364 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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