Van haber... Van'da, arazide 364 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Van haber... Van'da, arazide 364 kilo esrar ele geçirildi

23.09.2022 14:06
Van haber... Van'da, arazide 364 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen Van haberine göre VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ve hudut birliklerinin müşterek operasyonunda, arazide 364 kilo toz esrar ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ve hudut birliklerinin müşterek operasyonunda, arazide 364 kilo toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Jandarma ve hudut birlikleri bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde çuvallarda 364 kilo toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haber... Van'da, arazide 364 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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