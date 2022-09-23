Van haber... Van'da, arazide 364 kilo esrar ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ve hudut birliklerinin müşterek operasyonunda, arazide 364 kilo toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Jandarma ve hudut birlikleri bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde çuvallarda 364 kilo toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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