Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor - Son Dakika

Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor

09.05.2021 15:00

Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor Beton güvenlik duvarı sınır birliklerine kolaylık sağlayacak Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez: "En güvenli sınırlardan biri olacak" Van'ın İran sınırında örülmeye başlanan 64 kilometrelik güvenlik...

Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor

Beton güvenlik duvarı sınır birliklerine kolaylık sağlayacak

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez:

"En güvenli sınırlardan biri olacak"

VAN - Van'ın İran sınırında örülmeye başlanan 64 kilometrelik güvenlik duvarıyla teröristlerin sızma girişimleri, düzensiz göçmenlerin geçişi ve kaçakçılığın önlenmesi amaçlanıyor.

Türkiye, İran'la 295 kilometrelik sınır hattında gelebilecek tehditleri önlemek için hudut hatlarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İran sınırında hudut güvenliğinin artırılması amacıyla Van'ın İran'la olan 64 kilometrelik sınırında güvenlik duvarı inşa ediliyor. Gözetleme kuleleri kameralarla donatılacak ve hendeklerle desteklenecek duvar sayesinde her türlü terör, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilecek. Aynı zamanda güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılacak yolda sınır birlikleri 7 gün 24 saat devriye gezerek sınırı gözetim altında tutacak.

"Duvar yapımına başlandı"

İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, daha önce İran'la olan 295 kilometrelik sınırda hiçbir fiziki engel sisteminin olmadığını anımsattı. İran ile Van arasında örülecek güvenlik duvarı için çalışmaların hızlı başladığını ifade eden Vali Bilmez, "Sınırda bir taraftan optik kulelerimiz yapılırken, duvar yapımına da başlandı. Ağrı sınırından 120 nolu taştan başlayıp 64 kilometrelik kısım 3 etapta ihale edildi. Bu 3 yüklenici firmamız baharın gelmesiyle şantiyelerini kurup imalatlarına başladılar. İnşallah bayramdan sonra kasım ayına kadar hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürecekler" dedi.

"Duvar, her 3 geçiş için de elimizi rahatlatacak"

Teröristlerin sızma girişimleri, düzensiz göçmenlerin geçişi ve kaçakçılığın engellenmesi için duvarın önemine işaret eden Bilmez, "64 kilometrede hem güvenlik yolu yapılacak, hem bu duvarın üzerine jiletli tel çekilecek hem de kamera sistemi kurulacaktır. Sınır birliklerimiz kendi imkanlarıyla 90 kilometre bir hendek kazmışlar. Buradaki amacımız düzensiz göçmenlerin burayı kullanmalarına engel olmak, kaçakçılar ve en önemlisi de teröristler de yer yer bu güzergahları kullanabiliyorlar. Bu duvar her 3 geçiş için de elimizi rahatlatacaktır. Firmalarımız çalışmalarını sürdürürken jandarmamız gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Geri kalan kısmı da TOKİ tarafından ihale edilerek 295 kilometrelik sınırımızın tümünde duvar örülecektir" diye konuştu.

"Sınır birliklerinin işini kolaylaştıracak"

Şu an 3 metrelik beton bloklarından 60 adet üretildiğini, bayramdan sonra bu sayının 100'e çıkacağını anlatan Bilmez, günlük üretilen blokların hepsinin monte edileceğini söyledi. Kasım ayında bitirilmesini planladıkları duvarın sınır birliklerin işini kolaylaştıracağının altını çizen Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan ülkemizin maruz kaldığı düzensiz göçmenlerle mücadelede epey bir mesafe almış olacağız. Yüklenici firmalarımız hem duvarların yapılacağı güzergahın altyapısını hazırlayacak hem bu yola paralel gidecek yol çalışması da yapacak. Duvar tek başına sınırı korumayacak. Duvar, sadece sınır birliklerimize yardımcı olacak. Paralel geçen yolda 24 saat devriye gezilecek. Hem kamera sisteminden hem duvardan hem de hendekten yararlanacaktır. İnşallah en güvenli sınırlarımızdan bir olacaktır. Sınırımız duvar yapımı konusunda sıkıntılı değil ama yer yer sıkıntılı alanlar olursa duvarımızı belli oranda geriye çekerek daha düzgün bir alandan geçireceğiz. Ancak genel alanda duvarımız sınır hattına 5 ila 15 metre aralığında paralel gidecektir."

Sınır hattındaki çalışmaları yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan ile yüklenici firma tarafından üretilen beton blokları kontrol etti. Vali Bilmez ve beraberindekiler, ayrıca bölgede kurulan üs bölgesi ve karakollardaki çalışmaları takip etti.

Ağrı-İran sınırına örülen 81 kilometrelik güvenlik duvarı ile suç faaliyetlerinde düşüş gözlemlendi

Ağrı-İran sınırında örülen 81 kilometrelik güvenlik duvarıyla terör, kaçakçılık ve yasa dışı suçların oranında ciddi bir azalma gözlemlendi. Türkiye-İran sınırında 2017 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımına başlanan ve 2 yılda tamamlanan 81 kilometrelik güvenlik duvarı ile bölgede terör, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilecek. Iğdır ve Ağrı Sınır Fiziki Güvenlik Duvarı Sistemi projesinin bir parçası olan duvarın Ağrı kısmında tamamlanan ve gözetleme kuleleri, aydınlatma ve kameralarla donatılan 81 kilometrelik güvenlik duvarına acil durumlar için yaya ve araç kapıları da inşa edildi. 200 milyon liraya mal olan ve her ayrıntının düşünüldüğü duvarın üzerine bir metreye yakın jiletli tel çekildi. Güvenlik duvarında bulunan kurşun geçirmez 15 kapı sayesinde ise ekipler güvenlik yolunda kolaylıkla devriye atabiliyor. Kısa sürede meyvelerini vermeye başlayan proje ile kaçak göçmen girişleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve terör faaliyetlerinde ciddi bir azalmanın olduğu gözlemlendi.

Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor
Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor
Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor
Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor
Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor
Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor
Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor
Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor
Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor
Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor
Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor
Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor
Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor
Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor
Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor

Terör, İran, Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla güçlendiriliyor - Son Dakika


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