Van ve çevresinde kar nedeniyle yollar kapalı
13.01.2026 10:28
539 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor, ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 539 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentte 90 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari'de akşamdan bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 160 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Belediye ile Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de cadde ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve tipiden dolayı kent genelinde 238 köy yolunda ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin sahada görev yaptığını ifade eden Yentür, acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Karayolları ve belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bazı vatandaşlar, iş yeri ve araçların üzerinde biriken karları temizledi.

Kente 56 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyünde yol açan ekipler, yoğun kar ve tipiye yakalandı. Görüş mesafesinin iyice düştüğü bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, zor anlar yaşadı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 51 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, ulaşımda aksama yaşanmaması için yolları kısa sürede ulaşıma açacaklarını kaydetti.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ve karayolları ekipleri, kar temizleme ve yol genişletme çalışması yürüttü.

Kaynak: AA

