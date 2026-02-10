Vance'in Anıt Paylaşımı Kriz Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vance'in Anıt Paylaşımı Kriz Yarattı

10.02.2026 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Ermenistan'daki anıt paylaşımını silince Ermeni lobisinden tepki aldı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ermenistan'da yaptığı "anıt" paylaşımını silmesi, ABD'deki en büyük Ermeni lobisi Amerika Ermeni Ulusal Komitesini (ANCA) kızdırdı.

Vance, eşi Usha Vance ile ziyaret ettiği Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan anıtı ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Vance, ziyaretle ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ancak bunu bir süre sonra sildi.

Vance'in paylaşımını silmesinden bir süre sonra Basın Sözcüsü Taylor Van Kirk, X hesabından "anıt" ziyaretiyle ilgili bazı fotoğraflar paylaştı.

Öte yandan ABD'deki en büyük Ermeni lobisi ANCA'nın X hesabından yapılan paylaşımda, Vance'e paylaşımını silmesi nedeniyle tepki gösterildi.

Paylaşımda, daha sonra Vance'in ofisinin, sözde Ermeni soykırımı ifadesinin çıkarıldığı bir gönderi paylaştığı ifade edildi.

ABD'deki eyaletler, Kongre, Beyaz Saray ve birçok NATO müttefikinin sözde soykırımı tanıdığı iddia edilen paylaşımda, Vance'in hareketinin, Donald Trump'ın sözde soykırımı "dürüstçe anmaktan utanç verici şekilde geri adım atması" olduğu öne sürüldü.

Ayrıca, Beyaz Saray'a bağlı sosyal medya hesaplarından birinde yer alan Vance'in anıtı niçin ziyaret ettiği sorusuna verdiği yanıt da kısa bir süre sonra silindi.

Silinen videoda, Vance'in Azerbaycan'a ziyareti kapsamında da önemli yerleri ziyaret edeceğini belirtmesi, Ermeni yetkililerin kendisine anıtın "çok önemli bir yer" olduğunu aktardığını dile getirmesi yer alıyordu.

Öte yandan ANCA'nın X hesabından yapılan başka bir paylaşımda, ANCA yöneticilerinden Aram Hamparyan, Türkiye'nin, Vance'ı paylaşımını silmeye zorladığını iddia etti.

ANCA'nın sicili

ANCA, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının ABD'nin tamamında resmen tanınması ve mümkünse Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi çabaları yürüten Türkiye karşıtı kuruluşların en başında yer alıyor.

Kaynak: AA

Ermenistan, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vance'in Anıt Paylaşımı Kriz Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Buca Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturmasında 7 tutuklama Buca Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturmasında 7 tutuklama
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
Ayrılık adım adım yaklaşıyor Emre Belözoğlu’nun Kasımpaşa’sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
CHP’den istifa eden Özarslan: Sabaha kadar uyuyamadım CHP'den istifa eden Özarslan: Sabaha kadar uyuyamadım
Sadettin Saran’dan Erman Toroğlu’nun iddiaları hakkında açıklama Sadettin Saran'dan Erman Toroğlu'nun iddiaları hakkında açıklama

18:45
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:43
Somali’de yolcu uçağı Hint Okyanusu’na acil iniş yaptı
Somali'de yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 19:34:59. #7.11#
SON DAKİKA: Vance'in Anıt Paylaşımı Kriz Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.