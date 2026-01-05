Trump'ın en yakınındaki isme şok! Evine saldırdılar - Son Dakika
Trump'ın en yakınındaki isme şok! Evine saldırdılar

Trump\'ın en yakınındaki isme şok! Evine saldırdılar
05.01.2026 18:09  Güncelleme: 19:28
Trump\'ın en yakınındaki isme şok! Evine saldırdılar
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Cincinnati'deki evine saldırı düzenlendi. Olay sırasında evde bulunmayan Vance'in evinin camları kırılırken; bir şüpheli gözaltına alındı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Ohio eyaletine bağlı Cincinnati'de bulunan evine saldırı düzenlendi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin düzenlenen operasyonla ülke dışına çıkarılmasına ilişkin gelişmeler devam ederken ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Ohio eyaletine bağlı Cincinnati'de bulunan evine saldırı düzenlendi.

TRUMP'IN EN YAKIN İSMİNİN EVİNE SALDIRI

Sabahın erken saatlerinde yaşanan olayın ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Saldırı sırasında Vance'in evde olmadığı ve saldırı sonucu evin camlarının kırıldığı kaydedildi.

