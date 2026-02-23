Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım - Son Dakika
Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım

Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım
23.02.2026 14:44  Güncelleme: 14:47
Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım
Van'da evde yaptığı çiğ köfteleri satarak geçimini sağlamaya çalışan bir kadın, zabıta ekiplerinin kendisini sürekli takip ettiğini belirterek yaşadığı duruma tepki gösterdi. Küçük çocukları nedeniyle düzenli çalışamadığını söyleyen kadın, ''İzin verin ekmeğimi kazanayım'' diyerek yetkililere seslendi.

Van'da yaşayan bir kadın, evde hazırladığı çiğ köfteleri sokakta satarak geçimini sağlamaya çalıştığını ancak zabıta ekiplerinin kendisini sürekli takip ettiğini belirterek yaşadığı duruma tepki gösterdi.

"ÇOCUKLARIM KÜÇÜK, DÜZENLİ ÇALIŞAMIYORUM"

Küçük çocukları olduğu için düzenli bir işte çalışamadığını ifade eden kadın, günübirlik işlerle geçinmeye çalıştığını söyledi. "Elimden bu geliyor, izin verin ekmeğimi kazanayım" sözleriyle yetkililere seslenen kadın, geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirdi. Yaşanan olay sosyal medyada da gündem olurken, bazı kullanıcılar kadına destek verirken bazıları ise kayıt dışı satışların yasal boyutuna dikkat çekti.

    Yorumlar (3)

  • Tekin Hazırcı Tekin Hazırcı:
    Devlet en başta aileye destek vermelidir şimdi bu kadın ne yapsın nasıl geçinsin bunuda düşünmek gerek kanun her zaman aileyi gözetmeli 25 0 Yanıtla
  • Ali yusuf Kendir Ali yusuf Kendir:
    şu duruma bak ya gerçekten varya geldiğimiz duruma bak kadın ne yapsın çocukları için çalışıyor zabıta karışıyor Bld böyle insanlara ekmek kapısı açması lazım ver ufak bir baraka alsın iznini kimseye el etek açmasın kardeşim Allah yar ve yardımcın olsun ablam . 11 0 Yanıtla
  • Mahmut EFE Mahmut EFE:
    Kayıt dışılıkla mücadele tamam ekonomi için. Ama devlet vatandaşını aç bırakmaz, mecbur bırakmaz, çaresiz bırakmaz, muhtaç bırakmaz... 3 0 Yanıtla

