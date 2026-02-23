Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım

Van'da yaşayan bir kadın, evde hazırladığı çiğ köfteleri sokakta satarak geçimini sağlamaya çalıştığını ancak zabıta ekiplerinin kendisini sürekli takip ettiğini belirterek yaşadığı duruma tepki gösterdi.

"ÇOCUKLARIM KÜÇÜK, DÜZENLİ ÇALIŞAMIYORUM"

Küçük çocukları olduğu için düzenli bir işte çalışamadığını ifade eden kadın, günübirlik işlerle geçinmeye çalıştığını söyledi. "Elimden bu geliyor, izin verin ekmeğimi kazanayım" sözleriyle yetkililere seslenen kadın, geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirdi. Yaşanan olay sosyal medyada da gündem olurken, bazı kullanıcılar kadına destek verirken bazıları ise kayıt dışı satışların yasal boyutuna dikkat çekti.