Son Dakika Haberleri: Var Sistemi Türkiye'de Oyuna Adalet Getirdi"

Var Sistemi Türkiye'de Oyuna Adalet Getirdi"

23 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin futbola adalet getirdiğini söyledi.

Var Sistemi Türkiye'de Oyuna Adalet Getirdi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin futbola adalet getirdiğini söyledi.

Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, VAR sistemiyle ilgili görüşlerini aktardı.

Maçlarda verilen birçok yanlış kararın bu sistem sayesinde düzeltildiğini aktaran Vural, "VAR sistemi Türkiye'de oyuna adalet getirdi. Dolayısıyla, yukarıda büyük olarak belirttiğimiz takımlar artık yok. Hep Anadolu takımları var. Artık 2 santimetre ile ofsayt ve yanlış verilmiş bir kırmızı kart görülüyor. Olmayan bir penaltı verilmiyor. İçeriye girmemiş bir top gol olarak sayılmıyor. Bunlar çok önemli farklılıklar." diye konuştu.

Vural, ligin ikinci yarısına Kardemir Karabükspor galibiyetiyle başladıklarını hatırlatarak, bunun mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Kadro takviyesiyle ilgili çabalarının sürdüğünü dile getiren tecrübeli teknik adam, Süper Lig'e çıkmaları halinde takımın yarısından çoğunun kalmasını istediklerini ifade etti.

Vural, kendilerinin ileriyi de düşünerek transfer politikası oluşturduklarını, mazilerine yakışır şekilde kulübü ligde iyi temsil etmek istediklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:27 Kaynak: AA

Adana Demirspor, Yılmaz Vural, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acun Ilıcalı, Survivor Adasına İlk Adımını Attı Aldığı Teşvikle Lale, Sümbül ve Nergis Yetiştirmeye Başlayan Girişimci Kadın, Türkiye'nin Her Yerinden Sipariş Alıyor

Erdoğan Marketlerdeki Yüksek Fiyatlara Sert Çıktı: Hesabını Soracağız Anket Şirketlerinden Sonra Google da Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili Tahminde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 17:50:31. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Var Sistemi Türkiye'de Oyuna Adalet Getirdi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]