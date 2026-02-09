Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade ile görüştü - Son Dakika
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade ile görüştü

09.02.2026 18:01
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ile bir araya geldi.

Parti genel merkezindeki görüşmede konuşan Perinçek, İran ile aynı cephede olduklarını, İran'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü önemsediklerini vurguladı.

Türkiye topraklarından hiçbir zaman İran'a zarar gelmeyeceğinin altını çizen Perinçek, "İran'a yönelen silah bize yönelmiştir. İran'a yönelen tehdit, Amerika ve İsrail tehdidi bize de yönelmiştir. O bakımdan kaderlerimiz, geleceklerimiz bütünüyle ortaktır. İran'ın bu direnişi o bakımdan bize çok büyük bir güven veriyor, ferahlık veriyor." dedi.

Büyükelçi Habibullahzade de İran ve Türkiye'nin tarihi kültür, din, ortak kimliğe dayalı güçlü ilişkilere sahip olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki temasların en üst düzeyde devam ettiğini söyledi.

Görevlerinin, bunları daha da geliştirmek olduğunu dile getiren Habibullahzade, "Bölgesel konularla ilgili birçok konuda, başta Filistin ve Gazze olmak üzere iki ülke ortak bir tutuma sahiplerdir." diye konuştu.

"Türkiye'ye çabalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz"

Habibullahzade, İran'ın, bölge sorunlarının bölge ülkelerinin görüşleri doğrultusunda çözülmesinden yana olduğunu ve dış müdahaleye karşı çıktığını söyledi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer üst düzey yetkililere, bölgedeki son gelişmelerle ilgili gerilimi azaltmaya yönelik tutumları ve söylemleri dolayısıyla minnettar olduklarını belirten Habibullahzade, "İran, mantığa ve adalete dayalı bir diplomasi sürecinde ve yolunda devam etmek hususunda kararlıdır. İran karşılıklı menfaatler üzerine kalıcı bir mutabakata varmak isteğindedir. Bu doğrultuda bir kez daha Türkiye'deki kardeşlerimizin çabalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Doğu Perinçek, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, Ankara, İran, Son Dakika

