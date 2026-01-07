Vatan Partisi'nden Trump'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vatan Partisi'nden Trump'a Tepki

07.01.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatan Partisi Bilecik İl Başkanı, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını kınadı, Trump'ı Hitler'le kıyasladı.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Vatan Partisi Bilecik İl Başkanı Feridun Aynur, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin, "Trump; Ukrayna, Filistin, Venezuela ve İran'da Hitler'in çizmelerini giymiştir. Hitler'in akıbeti bellidir, tozu bile kalmamıştır. Trump da aynı yolu izliyorsa, sonu aynı olacaktır" dedi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasıyla sonuçlanan askeri müdahalesine Vatan Partisi Bilecik İl Başkanlığı'ndan tepki geldi.

İl Başkanı Feridun Aynur, düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti:

"ABD haydutluğu Venezuela'da yenilecek. ABD emperyalizmi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırarak dünya sahnesinde bir kez daha haydutluğunu sergilemiştir. Bu, egemen bir devletin başkanına yapılmış açık bir saldırıdır. Trump dört cephede; Ukrayna, Filistin, Venezuela ve İran'da Hitler'in çizmelerini girmiştir. Hitler'in akıbeti bellidir, tozu bile kalmamıştır. Trump da aynı yolu izliyorsa, sonu aynı olacaktır.

"Kahraman Venezuela halkı bu saldırıyı da püskürtecektir"

ABD Venezuela'yı teslim alamaz. Nicolas Maduro'yu ekonomik ambargolarla deviremediler, darbe tezgahlarıyla deviremediler, şimdi de silahla deviremeyecekler. Kahraman Venezuela halkı bu saldırıyı da püskürtecektir. ABD emperyalizmine karşı Bilecik'teki tüm siyasi partileri ziyaret ederek, Cuma günü saat 14.30'da Atatürk Parkı'nda yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Venezuela, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vatan Partisi'nden Trump'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti 200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
ABD’den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz ABD'den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz

18:54
TFF’nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
17:50
’’Skriniar abartıldığı kadar iyi değil’’ diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
''Skriniar abartıldığı kadar iyi değil'' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:31
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 19:17:35. #7.11#
SON DAKİKA: Vatan Partisi'nden Trump'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.