Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor - Son Dakika

Sokak hayvanları için güvenli ve sevgi dolu bir ortam sunan Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, duyarlı iş adamları da yaptıkları bağışlarla katkıda bulunuyor.

Maddi ve manevi olarak destek verdikleri Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine, son olarak Kahtalı iş adamı Hasan Turan, 25 bin TL değerinde bin 500 kilogram mama desteğinden bulundu.

İş Adamı Hasan Turan, "Sokak hayvanları zaman zaman yiyecek bulmakta zorlanıyor ve hatta bu nedenle hayatını kaybediyor. Bu sıcak yaz günlerinde bir kap mama ve suyu onlara çok görmemeliyiz. Onların da birer can taşıdığını ve bizlere muhtaç olduklarını asla unutmamalıyız" dedi.

Duyarlılığından dolayı İş Adamı Hasan Turan'ı tebrik eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, hayvanlara da hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Turanlı, "Bizim geleneğimizde ve kültürümüzde hayvanlara karşı sevgi ve şefkat göstermek vardır. Sağlıklı ve medeni bir toplum inşa etmek istiyorsak, hayvan dostlarımıza hak ettikleri değeri vermeliyiz. Hayvan dostlarımız için daha güzel bir dünya temennisi ile Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize bin 500 kilogram mama desteğinde bulunan değerli iş adamı Hasan Turan ağabeyim ve oğullarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN